Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Autos

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (13.01.2026), 15.00 Uhr, bis Mittwoch (14.01.2026), 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen blauen VW Tiguan in der Derchinger Straße.

Im oben genannten Zeitraum beschädigte der bislang Unbekannte das Auto an der hinteren Stoßstange. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen - Im Zeitraum von Montag (13.01.2026), 20.00 Uhr, bis Dienstag (14.01.2026), 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Toyota Proace in der Hofer Straße.

Im oben genannten Zeitraum beschädigte der bislang Unbekannte die Rücklichter des Toyotas. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

