Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Gersthofen - Am Samstag (10.01.2026) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zugang zu einem abgestellten Lkw und nutzte diesen für eine Spritztour. Dabei beschädigte er zwei geparkte Lkw.

Im Zeitraum von 05:50 Uhr und 07:20 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter unbefugt Zugang zu dem Lkw und fuhr anschließend über die Frankfurter Straße auf die A8 in Fahrtrichtung München auf. Während der Fahrt beschädigte er zwei am Straßenrand geparkte Lkw. Aufgrund eines Getriebeschadens kam er schließlich auf der A8 zum Stehen. Der Unbekannte flüchtete offenbar fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt u.a. nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs.

Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

