Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

In der Pressemitteilung Nr. 0060 vom 12.01.2026 berichteten wir Folgendes:

Harburg - Am Freitag (09.01.2026) geriet ein Werkstattgebäude in der Wörnitzstraße in Brand. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr meldete eine Passantin den Brand einer Scheune, in der sich eine Elektrowerkstatt befand. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus. Bei Löschversuchen erlitt ein 52-jähriger Nachbar leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Ab hier neu:

Nach durchgeführten Ermittlungen und Feststellungen kann eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden. Als Ursache für den Brandausbruch konnte ein technischer Defekt in Form eines defekten Akkus festgestellt werden.

Der Sachschaden beläuft sich nach wie vor auf ca. 50 000 Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen und wurden der Staatsanwaltschaft übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

