POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall unter Alkoholeinfluss
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Dienstag (13.01.2026) war ein 72-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Perzheimstraße unterwegs.
Gegen 22:30 Uhr touchierte der 72-Jährige beim Vorbeifahren ein geparktes Auto. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten die Alkoholisierung des Autofahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden zudem sichergestellt.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 72-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.
Der 72-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
