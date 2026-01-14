Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Dienstag (13.01.2026) war ein 23-jähriger Autofahrer auf der Meraner Straße unter Drogeneinfluss unterwegs.
Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 08:30 Uhr den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige offenbar Cannabis konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv und eine Blutentnahme wurde veranlasst.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.
Der Fahrer besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.
