PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (13.01.2026) war ein 23-jähriger Autofahrer auf der Meraner Straße unter Drogeneinfluss unterwegs.

Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 08:30 Uhr den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige offenbar Cannabis konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv und eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Der Fahrer besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 16:03

    POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert E-Scooterfahrer ohne Versicherung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (13.01.2026) war ein 32-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 12:30 Uhr den 32-jährigen Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 16:02

    POL Schwaben Nord: Einladung zum Amtswechsel

    Augsburg (ots) - Rain am Lech - Am 08.01.2026 übernahm Polizeihauptkommissar Josef Mayer die Leitung der PI Rain am Lech. Josef Mayer war zwei Jahre lang Leiter der Polizeistation Wertingen und übernimmt nun die Leitung der PI Rain von Erstem Polizeihauptkommissar Peter Grießer, der über drei Jahre die Leitung der Inspektion innehatte. Seit 01.09.2025 leitete Polizeihauptkommissar Tobias Bengelmann die PI Rain für ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 13:31

    POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr

    Augsburg (ots) - Donauwörth / Bundesstraße B 2 - Am Freitag (09.01.2026) überholte ein Sattelzuggespann verbotswidrig auf der B 2 und überfuhr hierzu die Sperrfläche. Gegen 18.00 Uhr kontrollierten die Beamten das Gespann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Lkw-Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich um rund 30 km / h (nach Toleranzabzug) überschritten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren