Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (13.01.2026) war ein 23-jähriger Autofahrer auf der Meraner Straße unter Drogeneinfluss unterwegs.

Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 08:30 Uhr den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige offenbar Cannabis konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv und eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Der Fahrer besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell