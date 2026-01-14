Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Drogen und Waffen sicher

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Dienstag (13.01.2026) wurden mehrere Insassen eines Autos in der Columbusstraße kontrolliert. Dabei wurden Cannabis und Waffen festgestellt.

Gegen 19:15 Uhr fielen die Männer in einem Auto auf einem Parkplatz einer Polizeistreife auf. Bei der Kontrolle wurde offenbar Cannabisgeruch wahrgenommen. Zudem versuchte einer der Insassen eine kleinere Verpackung zu verstecken.

Durch die Polizeibeamten konnte bei der Durchsuchung des Autos eine geringe Menge Cannabis sowie ein Schlagring und eine Schreckschusspistole aufgefunden werden. Für die Pistole konnte keine Erlaubnis vorgezeigt werden.

Die Polizei ermittelt u.a. nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Konsumcannabisgesetzes.

