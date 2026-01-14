Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen der VPI Augsburg - Provida

Augsburg (ots)

BAB A8 / Gersthofen / FR München - Am 13. Januar 2026 gegen 12:12 Uhr wurde ein 26-jähriger Schweizer Autofahrer von einer zivilen Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften auf der A 8 in Fahrtrichtung München beanstandet. Die Streife war mit dem geeichten Messsystem Provida 2000 ausgestattet und filmte die riskante Fahrt des Fahrers aus sicherer Entfernung.

Trotz der geltenden Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h fuhr der Mann mit einer nach Abzug der Toleranz festgestellten Geschwindigkeit von 194 km/h - das entspricht eine Überschreitung von 74 km/h.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung war an der Stelle eindeutig erkennbar, unter anderem durch mindestens fünf Verkehrsschilder sowie das deutlich langsamere Fahrverhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Aufgrund dieser klaren Hinweise wird dem Fahrer Vorsatz vorgeworfen.

Die Konsequenzen der Geschwindigkeitsüberschreitung umfassen ein Bußgeld in Höhe von 1.470 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot von drei Monaten.

Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren eine der Hauptursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell