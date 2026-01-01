PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus

Lingen (ots)

Gestern Abend in der Zeit von 18:30 Uhr bis 22:45 Uhr kam es in der Niels-Stensen-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Wohnhaus und entwendeten diverse Schmuckstücke. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
