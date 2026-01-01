Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Versuchter Einbruch in Imbiss

Wietmarschen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 19:30 Uhr bis gestern, 09:30 Uhr kam es in der Lingener Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten in das Gebäude eines Imbiss zu gelangen. Aus bisher unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

