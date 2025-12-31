Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Erhöhtes Verkehrsaufkommen und zahlreiche Verstöße im Zusammenhang mit dem Feuerwerksverkauf

Emlichheim (ots)

Im Zusammenhang mit dem Feuerwerksverkauf kam es am Montag, den 29. Dezember 2025, in der Zeit von 08:00 bis 19:30 Uhr, sowie am Dienstag, den 30. Dezember 2025, von 08:00 bis 19:00 Uhr, im gesamten Einsatzbereich der Polizeistation Emlichheim zu einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen.

Aufgrund des starken Andrangs und der hierfür nicht ausreichenden Parkmöglichkeiten kam es an beiden Tagen durchgehend zu Verkehrsbehinderungen. Insbesondere durch falsch abgestellte Fahrzeuge wurden Straßen und Zufahrten teilweise erheblich beeinträchtigt.

Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrollen überprüften die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten zudem die Fahrtüchtigkeit zahlreicher Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer. Hierbei wurden mehrere Verfahren wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Am Montag stellten die Einsatzkräfte bei einem Fahrzeugführer eine geringfügige Menge Amphetamin fest, welche sichergestellt wurde. Darüber hinaus wurden an diesem Tag insgesamt neun Blutprobenentnahmen angeordnet. Es wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und THC sowie wegen allgemeiner Verstöße mit Kokain eingeleitet. Zudem wurden 75 Verkehrsordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrs-Ordnung festgestellt. Verstöße gegen die Parkvorschriften wurden mit Verwarngeldern in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro geahndet.

Am Dienstag wurden sechs Blutprobenentnahmen durchgeführt. Auch an diesem Tag leiteten die Polizeikräfte Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und THC sowie wegen eines allgemeinen Verstoßes mit Kokain ein. Darüber hinaus wurden 50 Verstöße gegen die Straßenverkehrs-Ordnung festgestellt. Parkverstöße wurden mit Verwarngeldern in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro sanktioniert.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere bei stark frequentierten Verkaufsstellen ausreichend Zeit einzuplanen, nur erlaubte Parkflächen zu nutzen und stets nüchtern am Straßenverkehr teilzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell