Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Kindertagesstätte

Haselünne (ots)

Gestern Morgen in der Zeit von 06:30 Uhr bis 07:15 Uhr kam es in der Pastor-Franz-Bauer-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude einer Kindertagesstätte. Sie flüchteten in unbekannte Richtung, vermutlich nachdem die Alarmanlage auslöste. Sie erbeuteten dabei eine geringe Menge Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 - 958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell