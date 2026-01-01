Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Einbruch in Kindertagesstätte
Haselünne (ots)
Gestern Morgen in der Zeit von 06:30 Uhr bis 07:15 Uhr kam es in der Pastor-Franz-Bauer-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude einer Kindertagesstätte. Sie flüchteten in unbekannte Richtung, vermutlich nachdem die Alarmanlage auslöste. Sie erbeuteten dabei eine geringe Menge Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 - 958700 zu melden.
