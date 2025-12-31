Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in leerstehendes Ladenlokal

Lingen (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 16. Dezember 2025, 11:00 Uhr, und Dienstag, 30. Dezember 2025, 11:00 Uhr, kam es in der Adolfstraße in Lingen zu einem Einbruch in ein leerstehendes Ladenlokal. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Aus dem Inneren wurde u.a. ein Arbeitsgerät entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 / 870 zu melden.

