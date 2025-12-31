PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31
Sustrum - Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel: Eine Person leicht verletzt

A31 (ots)

Am Dienstag, den 30. Dezember 2025, kam es gegen 13:50 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Mann mit einem Nissan Qashqai den Hauptfahrstreifen der A31. Um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen, wechselte er auf den Überholfahrstreifen und übersah offenbar einen von hinten herannahenden Audi RS4, der von einem 34-jährigen Mann geführt wurde.

Der Audi-Fahrer, der sich mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit auf dem Überholfahrstreifen befand, fuhr auf den Nissan auf. Infolge des Zusammenstoßes schleuderte der Nissan zunächst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend über die Fahrbahn gegen die Außenschutzplanke.

Der 34-jährige Fahrer des Audi erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

