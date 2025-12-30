Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: B214 - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall beim Abbiegen

B214 / Freren (ots)

Am Dienstag, den 30. Dezember 2025, kam es gegen 12:30 Uhr auf der Bundesstraße 214 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 33-jähriger Fahrer eines Seat Leon auf der Linksabbiegerspur der B214, um auf die L56 in Richtung Freren abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 47-jährige Fahrerin eines VW ID.4 die B214 aus Richtung Thuine kommend in Fahrtrichtung Freren. Beim Abbiegevorgang übersah der 33-Jährige offenbar die bevorrechtigte, geradeaus fahrende Pkw-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Beide Fahrzeugführenden erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell