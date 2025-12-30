Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Motorradfahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Emlichheim (ots)

Am Dienstag, den 30. Dezember 2025, kam es gegen 12:20 Uhr auf der Oelstraße in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 49-jährige Fahrerin mit einem Transporter, gefolgt von einer 57-jährigen Motorradfahrerin und einem 44-jährigen Fahrer eines Renault Master, die Oelstraße in Fahrtrichtung Niederlande. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es zu stockendem Verkehr. Der 44-jährige Fahrer des Renault Master übersah dabei offenbar, dass die vor ihm fahrende Motorradfahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, und fuhr auf das Motorrad auf. Durch die Kollision wurde die Motorradfahrerin gegen den vorausfahrenden Transporter geschoben und stürzte zu Boden.

Die 57-jährige Motorradfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Renault Master wurde leicht verletzt. Die 49-jährige Transporterfahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Oelstraße bis etwa 14:00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell