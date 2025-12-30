PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Motorradfahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Emlichheim (ots)

Am Dienstag, den 30. Dezember 2025, kam es gegen 12:20 Uhr auf der Oelstraße in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 49-jährige Fahrerin mit einem Transporter, gefolgt von einer 57-jährigen Motorradfahrerin und einem 44-jährigen Fahrer eines Renault Master, die Oelstraße in Fahrtrichtung Niederlande. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es zu stockendem Verkehr. Der 44-jährige Fahrer des Renault Master übersah dabei offenbar, dass die vor ihm fahrende Motorradfahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, und fuhr auf das Motorrad auf. Durch die Kollision wurde die Motorradfahrerin gegen den vorausfahrenden Transporter geschoben und stürzte zu Boden.

Die 57-jährige Motorradfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Renault Master wurde leicht verletzt. Die 49-jährige Transporterfahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Oelstraße bis etwa 14:00 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 08:57

    POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach gefährlicher Fahrweise gesucht

    Nordhorn (ots) - Am Mittwoch, 24. Dezember 2025, kam es gegen 22:50 Uhr im Bereich des Gildehauser Weges in Nordhorn zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein schwarzer Audi Avant mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Im Bereich eines Kreisverkehrs kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Nur durch bislang unbekannte Umstände konnte ein Unfall ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 08:43

    POL-EL: Haren - Unfallflucht nach Vorfahrtsverstoß

    Haren (ots) - Am Dienstag, 30. Dezember 2025, kam es gegen 01:40 Uhr im Bereich der Emmelner Straße / Reetfehnstraße in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Autofahrerin mit einem BMW 3er die vorfahrtberechtigte Emmelner Straße aus Richtung Emsstraße kommend in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 08:40

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf dem Hauptkanal rechts

    Papenburg (ots) - Am Heiligabend, 24. Dezember 2025, kam es in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 18:15 Uhr auf der Straße "Hauptkanal rechts" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke einen ordnungsgemäß in Höhe der Hausnummer 85 abgestellten grauen Mercedes CLA. Anschließend entfernte sich der Verursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren