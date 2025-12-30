Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unfallflucht nach Vorfahrtsverstoß

Haren (ots)

Am Dienstag, 30. Dezember 2025, kam es gegen 01:40 Uhr im Bereich der Emmelner Straße / Reetfehnstraße in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Autofahrerin mit einem BMW 3er die vorfahrtberechtigte Emmelner Straße aus Richtung Emsstraße kommend in Fahrtrichtung Reetfehnstraße. Zeitgleich näherte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer aus der untergeordneten Reetfehnstraße der Einmündung zur Emmelner Straße. Dort ist ordnungsgemäß ein "Vorfahrt gewähren"-Verkehrszeichen aufgestellt.

Als die 18-Jährige im Einmündungsbereich nach links auf einen Parkplatz abbog, missachtete der aus der Reetfehnstraße einfahrende Pkw die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. In der Folge prallte der BMW zusätzlich gegen einen Baum. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am BMW entstanden Beschädigungen im Heckbereich, unter anderem Kratz- und Deformationsspuren sowie Schäden an der linken Rückleuchte. Das Fahrzeug blieb fahrbereit. Der flüchtige Pkw dürfte im Frontbereich links beschädigt sein. Nach Angaben der Geschädigten könnte es sich um einen VW Golf, möglicherweise der Baureihe 7, mit einem Emsland-Kennzeichen gehandelt haben.

Der flüchtige Pkw bog nach dem Zusammenstoß zunächst nach rechts in die Emmelner Straße und kurz darauf erneut nach rechts in die Rakener Straße ab.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 / 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell