Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach gefährlicher Fahrweise gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, 24. Dezember 2025, kam es gegen 22:50 Uhr im Bereich des Gildehauser Weges in Nordhorn zu einer gefährlichen Verkehrssituation.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein schwarzer Audi Avant mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Im Bereich eines Kreisverkehrs kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Nur durch bislang unbekannte Umstände konnte ein Unfall offenbar verhindert werden.

Die Polizei sucht insbesondere die Insassen des beteiligten Pkw sowie weitere Zeugen, die den schwarzen Audi Avant oder die beschriebene Fahrweise beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
