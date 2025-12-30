PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Schwerer Verkehrsunfall an Kreuzung mit zwei Verletzten

Laar (ots)

Am Montag, den 29. Dezember 2025, kam es an der Kreuzung Vechtetalstraße / Emlichheimer Straße in Laar zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 64-jährige Frau mit einem Toyota Yaris mit niederländischem Kennzeichen die Vechtetalstraße in Richtung Emlichheimer Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie offenbar das Stoppschild und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Opel Astra, der von einem 32-jährigen Mann auf der Emlichheimer Straße in Richtung Wielen geführt wurde.

Durch die Kollision überschlug sich der Opel Astra und kam etwa zehn Meter von der Fahrbahn entfernt auf einer Wiese zum Stillstand. Der Toyota drehte sich und kam auf dem Grünstreifen der Wielener Straße zum Stehen. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Zudem wurde ein Zaun beschädigt.

Der 32-jährige Fahrer des Opel Astra wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 64-jährige Fahrerin des Toyota Yaris wurde schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Eine Lebensgefahr konnte am Abend zunächst nicht ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Stand ist sie aber nun außer Lebensgefahr.

Die Kreuzung war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme zeitweise vollständig gesperrt. Neben mehreren Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug waren auch die Feuerwehren aus Laar und Emlichheim im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

