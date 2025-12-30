PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Heede - Mobilheim auf Campingplatz vollständig ausgebrannt

Heede (ots)

Am Montag, den 29. Dezember 2025, kam es gegen 17:05 Uhr auf dem Campingplatz an der Emssstraße in Heede zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Mobilheim aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und brannte in der Folge vollständig aus. Das Mobilheim ist nicht mehr bewohnbar. Durch den Flammenübergriff sowie die erhebliche Hitzeentwicklung wurden zudem ein angrenzendes Mobilheim sowie zwei in unmittelbarer Nähe abgestellte Wohnwagen beschädigt.

Aufmerksam auf den Brand wurde eine Zeugin, die eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen bemerkte und umgehend die Feuerwehr alarmierte. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in dem betroffenen Mobilheim. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

