Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - VW Passat auf Parkplatz beschädigt

Sögel (ots)

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Straße Gehlenberger Weg in Vrees kam es heute zwischen 8 und 9.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte mit seinem PKW auf dem Parkplatz und stieß dabei gegen den hinten links geparkten VW Passat eines Geschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

