Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 27.12.2025: 88-Jähriger verstorben
Papenburg (ots)
In Bezug auf den schweren Verkehrsunfall vom Samstag, 27. Dezember 2025*, an der Einmündung Emdener Straße / Burenweg in Papenburg wird nachberichtet:
Am Montag, 29. Dezember 2025, wurde die Polizei durch die Ärztin der behandelnden Klinik darüber informiert, dass der 88-jährige Fahrzeugführer infolge der bei dem Verkehrsunfall erlittenen schweren Verletzungen verstorben ist.
* https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6186378
