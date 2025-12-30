PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 27.12.2025: 88-Jähriger verstorben

Papenburg (ots)

In Bezug auf den schweren Verkehrsunfall vom Samstag, 27. Dezember 2025*, an der Einmündung Emdener Straße / Burenweg in Papenburg wird nachberichtet:

Am Montag, 29. Dezember 2025, wurde die Polizei durch die Ärztin der behandelnden Klinik darüber informiert, dass der 88-jährige Fahrzeugführer infolge der bei dem Verkehrsunfall erlittenen schweren Verletzungen verstorben ist.

* https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6186378

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

