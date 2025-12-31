Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31

Heede - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

A31 / Heede (ots)

Am Dienstag, den 30. Dezember 2025, kam es gegen 17:05 Uhr auf der Autobahn 31 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 58-jährige Fahrerin eines Jaguar den Überholfahrstreifen der A31 in Fahrtrichtung Norden. Hinter einem Lkw befand sich auf dem Hauptfahrstreifen ein 58-jähriger Fahrer eines Porsche Cayenne. Als sich die Jaguar-Fahrerin auf Höhe des Lkw befand, verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge prallte der Pkw zunächst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend gegen die Außenschutzplanke.

Durch den Unfall verteilten sich Trümmerteile auf der Fahrbahn. Ein nachfolgender Pkw überfuhr diese Trümmer und wurde dadurch ebenfalls beschädigt. Der beteiligte Lkw setzte seine Fahrt fort und verblieb nicht an der Unfallstelle.

Zum genauen Unfallhergang liegen derzeit widersprüchliche Angaben vor. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch unklar. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem beteiligten Lkw geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 05908 / 9348115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell