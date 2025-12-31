Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Sachbeschädigung und Einbruchsversuch an Blumengeschäft

Haren (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 29. Dezember 2025, 11:30 Uhr, und Dienstag, 30. Dezember 2025, 10:30 Uhr, kam es in der Maximilianstraße in Haren zu einer Sachbeschädigung sowie einem versuchten Einbruch in ein Blumengeschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger u.a. die äußere Scheibe des Geschäfts. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 / 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell