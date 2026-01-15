Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Auto ohne Versicherungsschutz
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Mittwoch (14.01.2026) war ein 28-jähriger Autofahrer mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen in der Neuburger Straße unterwegs.
Gegen 15.20 Uhr bemerkte die Polizeistreifen die abgelaufenen Kennzeichen und leitete eine Verkehrskontrolle ein. Der 28-Jährige versuchte sich offenbar zunächst der Verkehrskontrolle zu unterziehen. In der Soldnerstraße stoppte die Polizeistreife den 28-Jährigen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen dem Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen dem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung ermittelt.
Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
