POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Auto ohne Versicherungsschutz

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (14.01.2026) war ein 28-jähriger Autofahrer mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 15.20 Uhr bemerkte die Polizeistreifen die abgelaufenen Kennzeichen und leitete eine Verkehrskontrolle ein. Der 28-Jährige versuchte sich offenbar zunächst der Verkehrskontrolle zu unterziehen. In der Soldnerstraße stoppte die Polizeistreife den 28-Jährigen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen dem Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen dem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung ermittelt.

Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

