Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (15.01.2026) entwendeten drei Männer im Alter von 15, 29 und 39 Jahren Gegenstände aus einem Altkleidercontainer sowie einem Elektroschrottcontainer in der Schönbachstraße.

Gegen 01.15 Uhr beobachtete ein Passant die drei Männer und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle befanden sich die Männer in einem Auto in der Nähe der Container. Die Beamten fanden im Auto das entsprechende Diebesgut.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 15-Jährigen, den 29-Jährigen sowie den 39-Jährigen.

Die Männer besitzen jeweils die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

