Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrerin unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (17.01.2026) war eine 34-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss auf der Berliner Allee unterwegs. Gegen 09.00 Uhr kontrollierte eine Streife die 34-Jährige aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei der 34-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Zudem lag für das benutzte Fahrzeug eine Betriebsuntersagung aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes vor. Die Beamten stellten das Fahrzeug samt Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei der 34-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz gegen die 34-Jährige. Die 34-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

