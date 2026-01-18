Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (17.01.2026) gegen 17:30 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem silbernen Ford beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in der Steinernen Furt gegen einen grauen Skoda. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Skoda entstand am Fahrzeugheck ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

