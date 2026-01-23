PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbrüche

Wassenberg/-Birgelen (ots)

Am Donnerstag (22. Januar) kam es zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. Zwischen 16.10 Uhr und 18.45 Uhr drangen Einbrecher auf der Sophia-Jacoba-Straße gewaltsam in ein Haus ein. Sie durchwühlten es und entkamen ersten Ermittlungen zufolge mit Goldschmuck. Auf der Birgelener Sandstraße überraschte ein Bewohner gegen 18.10 Uhr einen Einbrecher in seinem Haus. Dieser flüchtete, nachdem er entdeckt wurde. Der Täter war etwa 175 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Wem sind im Bereich der Sandstraße verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise zur Identität des Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

