Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Sachbeschädigungen in Neuhaus am Rennweg - Zeugen gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitagabend, den 07.03.2025 kam es in Neuhaus am Rennweg zu mehreren Sachbeschädigungen. Zwischen 16:00 Uhr und 18:45 Uhr wurde in der Apelsbergstraße ein geparkter VW Caddy beschädigt. Unbekannte Täter warfen mit einer Flasche die hintere Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entkamen unerkannt. Gegen 19:00 Uhr setzten bislang unbekannte Täter eine Mülltonne in der Kalugaer Straße in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Wenig später, gegen 19:50 Uhr, beschädigten sie in der Semmelweisstraße 1 einen zurückgelassenen Teppich auf dem Grundstück des alten Kinos. Auch der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Fremdschaden ist in diesem Fall nicht entstanden. Die Polizei Sonneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 03675/875-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell