PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dreißig Verletzte nach Brand in einem Mehrfamilienhaus

Geilenkirchen (ots)

Am Samstagabend (24. Januar) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße entsandt. Gegen 20:30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Kellergeschoss mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte alle Bewohner evakuieren und den Brand löschen. Insgesamt wurden 29 Personen aufgrund einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt und konnten vor Ort nach ambulanter Behandlung des Rettungsdienstes entlassen werden. Eine weitere Person wurde leicht verletzt zum Krankenhaus verbracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte das Haus für die Bewohner wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:11

    POL-HS: Brand in einem Mehrfamilienhaus

    Geilenkirchen (ots) - Am Samstagabend (24. Januar) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße entsandt. Im Keller des Mehrfamilienhauses kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr evakuierte alle Bewohner des Hauses und löschte den Brand. Insgesamt wurden 29 Personen aufgrund einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbrüche

    Wassenberg/-Birgelen (ots) - Am Donnerstag (22. Januar) kam es zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. Zwischen 16.10 Uhr und 18.45 Uhr drangen Einbrecher auf der Sophia-Jacoba-Straße gewaltsam in ein Haus ein. Sie durchwühlten es und entkamen ersten Ermittlungen zufolge mit Goldschmuck. Auf der Birgelener Sandstraße überraschte ein Bewohner gegen 18.10 Uhr einen Einbrecher in seinem Haus. Dieser flüchtete, nachdem er entdeckt wurde. Der Täter war etwa 175 Zentimeter groß ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

    Wegberg-Wildenrath (ots) - Am 22. Januar (Donnerstag) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 11 Uhr und 21 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Windbergstraße. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren