Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dreißig Verletzte nach Brand in einem Mehrfamilienhaus

Geilenkirchen (ots)

Am Samstagabend (24. Januar) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße entsandt. Gegen 20:30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Kellergeschoss mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte alle Bewohner evakuieren und den Brand löschen. Insgesamt wurden 29 Personen aufgrund einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt und konnten vor Ort nach ambulanter Behandlung des Rettungsdienstes entlassen werden. Eine weitere Person wurde leicht verletzt zum Krankenhaus verbracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte das Haus für die Bewohner wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell