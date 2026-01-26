POL-HS: Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen entwendet

Geilenkirchen (ots) - Am Samstagabend (24. Januar) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße entsandt. Gegen 20:30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Kellergeschoss mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte alle Bewohner evakuieren und den Brand löschen. Insgesamt wurden 29 Personen aufgrund einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt und ...

