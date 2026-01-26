POL-HS: Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen entwendet
Hückelhoven (ots)
Zwischen Donnerstagabend (22. Januar), 19 Uhr, und Freitagmorgen (23. Januar), 07.10 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Neckarstraße gewaltsam Zugang zu zwei Firmenfahrzeugen, aus denen sie diverse Werkzeuge entwendeten.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell