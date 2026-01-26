POL-HS: Diebstähle aus mehreren Pkw

Wassenberg/-Birgelen (ots) - Am Donnerstag (22. Januar) kam es zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. Zwischen 16.10 Uhr und 18.45 Uhr drangen Einbrecher auf der Sophia-Jacoba-Straße gewaltsam in ein Haus ein. Sie durchwühlten es und entkamen ersten Ermittlungen zufolge mit Goldschmuck. Auf der Birgelener Sandstraße überraschte ein Bewohner gegen 18.10 Uhr einen Einbrecher in seinem Haus. Dieser flüchtete, nachdem er entdeckt wurde. Der Täter war etwa 175 Zentimeter groß ...

