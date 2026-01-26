PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus mehreren Pkw

Erkelenz-Venrath (ots)

In der Kuckumer Straße sowie am Himmelspfad drangen unbekannte Täter in insgesamt vier Pkw ein, aus denen sie unter anderem zwei Geldbörsen sowie eine Winterjacke stahlen. In zwei Wagen gingen sie leer aus. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstag (24. Januar), 17 Uhr, und Sonntag (25. Januar), 9 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Spendensammler betrügen Mann auf Discounterparkplatz / Zeugensuche

    Selfkant-Tüddern (ots) - Am Samstag (24. Januar) sprachen zwei männliche Spendensammler gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Straße In der Fummer einen 68 Jahre alten Mann an und hielten ihm ein Klemmbrett vor. Sie baten um eine Spende in Höhe von 10 Euro für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Die Spende zahlte der Niederländer mit ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:11

    POL-HS: Dreißig Verletzte nach Brand in einem Mehrfamilienhaus

    Geilenkirchen (ots) - Am Samstagabend (24. Januar) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße entsandt. Gegen 20:30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Kellergeschoss mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte alle Bewohner evakuieren und den Brand löschen. Insgesamt wurden 29 Personen aufgrund einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt und ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbrüche

    Wassenberg/-Birgelen (ots) - Am Donnerstag (22. Januar) kam es zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. Zwischen 16.10 Uhr und 18.45 Uhr drangen Einbrecher auf der Sophia-Jacoba-Straße gewaltsam in ein Haus ein. Sie durchwühlten es und entkamen ersten Ermittlungen zufolge mit Goldschmuck. Auf der Birgelener Sandstraße überraschte ein Bewohner gegen 18.10 Uhr einen Einbrecher in seinem Haus. Dieser flüchtete, nachdem er entdeckt wurde. Der Täter war etwa 175 Zentimeter groß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren