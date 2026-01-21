PP-ELT: PKW im Rhein bei Mainz

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Mainz

Am 21.01.2026 gegen 07:00 Uhr rollte ein unbesetzter PKW in Mainz am Adenauer-Ufer aus bisher ungeklärter Ursache in den Rhein.

Der PKW blieb an einem Steiger hängen und wurde durch die BFW Mainz gegen weiteres Abtreiben gesichert. Unter Zuhilfenahme eines Arbeitsschiffes des Wasserstrassen- und Schifffahrtamtes (WSA) soll der PKW im Laufe des Tages geborgen werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern zurzeit noch an.

