Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
PP-ELT: PKW im Rhein bei Mainz
Mainz (ots)
Am 21.01.2026 gegen 07:00 Uhr rollte ein unbesetzter PKW in Mainz am Adenauer-Ufer aus bisher ungeklärter Ursache in den Rhein.
Der PKW blieb an einem Steiger hängen und wurde durch die BFW Mainz gegen weiteres Abtreiben gesichert. Unter Zuhilfenahme eines Arbeitsschiffes des Wasserstrassen- und Schifffahrtamtes (WSA) soll der PKW im Laufe des Tages geborgen werden.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern zurzeit noch an.
