Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schiffsunfall mit Personen in der Mosel.

Trier (ots)

Am 20.12.2025 gegen 11:13 Uhr wurde der WSP-Station Trier durch die Schleuse Trier eine Kollision zwischen einem zu Berg fahrenden Gütermotorschiff (GMS) und einem zu Tal fahrenden mit 4 Personen besetztem Ruderboot in Höhe der Konrad-Adenauer-Brücke (Mosel-KM.: 194)gemeldet. Unfallursächlich dürfte nach aktuellem Ermittlungsstand ein Fehler bei einem Wendemanöver der Ruderbootbesatzung gewesen sein. In der Folge kam es zur Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen, was zum Kentern des Ruderbootes führte. Alle Bootsinsassen gingen über Bord in die Mosel, konnten aber zeitnah durch die eintreffenden Rettungskräfte unverletzt aufgenommen werden. Die Personen wurden lediglich vorsorglich zur weiteren Abklärung mit einer leichten Unterkühlung in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Das Ruderboot wurde beschädigt und konnte durch die Berufsfeuerwehr Trier gesichert werden. Im Einsatz war eine hohe Anzahl an Einsatzfahrzeugen, was zu einer entsprechenden Öffentlichkeitswirksamkeit führte. Der Schiffsunfall wird durch die WSP-Station Trier aufgenommen, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik


WSP-Station Trier
Telefon: 06519-38190
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

