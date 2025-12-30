PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Unbekannte beschädigen zwei Bäume am Moselufer bei Mehring

Mehring (ots)

Am Ufer der Mosel in Höhe des Campingplatzes Mehring wurden zwei Bäume beschädigt. Ein Bediensteter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Dezem meldete, dass bislang unbekannte Täter mehrere größere Äste von zwei Weiden abgesägt haben sollen.

Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum von Montag, 23.12., 15:30 Uhr, bis Sonntag, 29.12., 07:00 Uhr. Vermutlich wurde dabei eine Motorsäge verwendet. Der betroffene Bereich befindet sich bei Mosel-km 170,4 am rechten Ufer der Mosel in Höhe des Campingplatzes Mehring.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizeistation Trier entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

WSP-Station Trier
Telefon: 0651- 938190
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 13:51

    PP-ELT: Schiffsunfall mit Personen in der Mosel.

    Trier (ots) - Am 20.12.2025 gegen 11:13 Uhr wurde der WSP-Station Trier durch die Schleuse Trier eine Kollision zwischen einem zu Berg fahrenden Gütermotorschiff (GMS) und einem zu Tal fahrenden mit 4 Personen besetztem Ruderboot in Höhe der Konrad-Adenauer-Brücke (Mosel-KM.: 194)gemeldet. Unfallursächlich dürfte nach aktuellem Ermittlungsstand ein Fehler bei einem Wendemanöver der Ruderbootbesatzung gewesen sein. ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 16:39

    PP-ELT: Stillliegender Schubverband bricht auseinander - Wassereinbruch

    56154 Bad Salzig, Rhein-km 565,00,00 (ots) - Der Wasserschutzpolizei St. Goar wurde am heutigen morgen, gegen ca. 5.45 Uhr, ein Schubverband gemeldet, der in Höhe der Reede Bad Salzig, bei Rhein-km 565,00, auseinandergebrochen ist. Nach ersten Erkenntnissen war der Schubverband, beladen mit ca. 2000 t Uferbausteinen, bestehend aus einem Güterschiff (GMS) und einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren