Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Unbekannte beschädigen zwei Bäume am Moselufer bei Mehring

Mehring (ots)

Am Ufer der Mosel in Höhe des Campingplatzes Mehring wurden zwei Bäume beschädigt. Ein Bediensteter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Dezem meldete, dass bislang unbekannte Täter mehrere größere Äste von zwei Weiden abgesägt haben sollen.

Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum von Montag, 23.12., 15:30 Uhr, bis Sonntag, 29.12., 07:00 Uhr. Vermutlich wurde dabei eine Motorsäge verwendet. Der betroffene Bereich befindet sich bei Mosel-km 170,4 am rechten Ufer der Mosel in Höhe des Campingplatzes Mehring.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizeistation Trier entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell