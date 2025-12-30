Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
PP-ELT: Unbekannte beschädigen zwei Bäume am Moselufer bei Mehring
Mehring (ots)
Am Ufer der Mosel in Höhe des Campingplatzes Mehring wurden zwei Bäume beschädigt. Ein Bediensteter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Dezem meldete, dass bislang unbekannte Täter mehrere größere Äste von zwei Weiden abgesägt haben sollen.
Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum von Montag, 23.12., 15:30 Uhr, bis Sonntag, 29.12., 07:00 Uhr. Vermutlich wurde dabei eine Motorsäge verwendet. Der betroffene Bereich befindet sich bei Mosel-km 170,4 am rechten Ufer der Mosel in Höhe des Campingplatzes Mehring.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizeistation Trier entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
WSP-Station Trier
Telefon: 0651- 938190
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell