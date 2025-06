Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto fährt gegen Hauswand

Am Dienstag verlor ein 76-Jähriger in einer Waschstraße in Ulm-Lehr die Kontrolle über sein Auto.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr fuhr der Senior mit seinem VW Golf in die Waschstraße einer Tankstelle in der Junginger Straße ein. Nachdem er die erste Station der Waschanlage durchquert hatte, beschleunigte er aus unbekannten Gründen, raste durch die Waschstraße und prallte gegen eine gegenüberliegende Hauswand. Ein Mitarbeiter der Waschstraße konnte sich wohl noch im letzten Augenblick in Sicherheit bringen. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf und ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Führerschein des 76-Jährigen beschlagnahmt. Der Sachschaden am Auto wird auf 2.000 Euro geschätzt, der am Gebäude auf 5.000 Euro.

++++1120361

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

