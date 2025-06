Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Pressemitteilung der Polizei Ulm

48-jähriger mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Am Samstagnachmittag fanden Zeugen in einer Arbeiterunterkunft in Heidenheim bei zwei Bewohnern mutmaßliches Diebesgut und verständigten die Polizei. Die Polizei Heidenheim nahm die beiden verdächtigen Männer vorläufig fest und stellte das Diebesgut, darunter Bekleidung, Lebensmittel, Haushaltswaren und Parfüms sowie weitere Beweismittel sicher. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen die aus Rumänien stammenden Männer im Alter von 42 und 48 Jahren mehrere Einbrüche im Raum Heidenheim begangen haben. Bei einer der Taten sollen die Verdächtigen in der Nacht auf Freitag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erchenstraße eingebrochen sein. Bereits bei ihrer Festnahme soll der 42-Jährige mehrere Taten eingeräumt haben.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragte gegen den 48-Jährigen mutmaßlichen Haupttäter einen vom zuständigen Haftrichter am 08.06.2025 erlassenen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Besonders schweren Fall des Diebstahls. Der Festgenommene befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen den 42-Jährigen erging kein Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft. Er befindet sich wieder auf freiem Fuß. Während der 48-Jährige zu den Tatvorwürfen keine Angaben machte, zeigte sich der 42-Jährige geständig und räumte mehrere Taten ein.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Polizei Heidenheim dauern an.

++++1101600

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell