Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg: Hochstraße (Alkohol) - Gangelt-Mindergangelt: Schinvelder Straße (Btm) - Übach-Palenberg-Palenberg: Poststraße (Alkohol) - Hückelhoven-Hilfarth: Breite Straße (Alkohol) - Hückelhoven-Ratheim: Hagbrucher Straße / Mahrweg (Btm) - Hückelhoven-Baal: Krefelder Straße (Btm)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Hückelhoven-Hilfarth: Breite Straße - Hückelhoven-Ratheim: Hagbrucher Straße / Mahrweg

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell