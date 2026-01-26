PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Heinsberg: Hochstraße (Alkohol)
   - Gangelt-Mindergangelt: Schinvelder Straße (Btm)
   - Übach-Palenberg-Palenberg: Poststraße (Alkohol)
   - Hückelhoven-Hilfarth: Breite Straße (Alkohol)
   - Hückelhoven-Ratheim: Hagbrucher Straße / Mahrweg (Btm)
   - Hückelhoven-Baal: Krefelder Straße (Btm)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Hückelhoven-Hilfarth: Breite Straße
   - Hückelhoven-Ratheim: Hagbrucher Straße / Mahrweg

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Altkleider in Brand gesetzt

    Wassenberg-Myhl (ots) - Auf der Brabanter Straße setzten Unbekannte am 24. Januar (Samstag) gegen 16.50 Uhr mehrere Tüten mit Altkleidern in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbrüche in mehrere Wohnhäuser

    Wegberg-Arsbeck/-Dalheim/-Beeckerheide (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zwischen dem 23. Januar (Freitag) und dem 24. Januar (Samstag) zu Einbrüchen in mehreren Wegberger Stadtteilen. Im Mailandweg waren die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen noch erfolglos. In der Hufschmiedstraße hingegen erbeuteten sie ersten Ermittlungen zufolge Bargeld, Schmuck und Zigaretten. In der Dalheimer Beethovenstraße entkamen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen entwendet

    Hückelhoven (ots) - Zwischen Donnerstagabend (22. Januar), 19 Uhr, und Freitagmorgen (23. Januar), 07.10 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Neckarstraße gewaltsam Zugang zu zwei Firmenfahrzeugen, aus denen sie diverse Werkzeuge entwendeten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren