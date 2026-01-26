POL-HS: Altkleider in Brand gesetzt

Erkelenz-Venrath (ots) - In der Kuckumer Straße sowie am Himmelspfad drangen unbekannte Täter in insgesamt vier Pkw ein, aus denen sie unter anderem zwei Geldbörsen sowie eine Winterjacke stahlen. In zwei Wagen gingen sie leer aus. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstag (24. Januar), 17 Uhr, und Sonntag (25. Januar), 9 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

