POL-HS: Altkleider in Brand gesetzt
Wassenberg-Myhl (ots)
Auf der Brabanter Straße setzten Unbekannte am 24. Januar (Samstag) gegen 16.50 Uhr mehrere Tüten mit Altkleidern in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell