Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Laptop aus Pkw gestohlen

Gangelt (ots)

Aus einem an der Burgstraße abgestellten Pkw entwendeten unbekannte Personen, nachdem sie zuvor eine Scheibe eingeschlagen hatten, ein Laptop. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Freitag (23. Januar), 13.10 Uhr, und Montag (26. Januar), 08.35 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

