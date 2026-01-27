POL-HS: Laptop aus Pkw gestohlen
Gangelt (ots)
Aus einem an der Burgstraße abgestellten Pkw entwendeten unbekannte Personen, nachdem sie zuvor eine Scheibe eingeschlagen hatten, ein Laptop. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Freitag (23. Januar), 13.10 Uhr, und Montag (26. Januar), 08.35 Uhr.
