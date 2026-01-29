PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HS: Werkzeug aus Wohnhaus entwendet

Wassenberg (ots)

Zwischen dem 6. Januar (Dienstag) und dem 28. Januar (Mittwoch) verschafften sich Unbekannte im Mispelweg Zugang zu einem im Umbau befindlichen Wohnhaus. Aus diesem entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Werkzeug.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

