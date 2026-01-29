POL-HS: Kupferregenfallrohre gestohlen
Heinsberg/-Schafhausen (ots)
Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch (28. Januar) stahlen unbekannte Täter von Hauswänden mehrerer Einfamilienhäuser Regelfallrohre aus Kupfer. Die Tatorte lagen in der Oppelner Straße sowie in der Straße Im Mühlenkamp.
