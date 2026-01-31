PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gangelt - Küchenbrand im Einfamilienhaus

KPB Heinsberg (ots)

Am 31.01.2026 (Samstag), gegen 13:45 Uhr, wurde der Polizei ein Zimmerbrand in der Ortslage Birgden gemeldet. In der Küche eines Einfamilienhauses kam es durch die Benutzung einer Fritteuse zu einem Schwelbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die 82-jährige Bewohnerin des Hauses und ihr 11-jähriger Enkel wurden durch Rauchgase leicht verletzt und vorsorglich mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber den umliegenden Krankenhäusern zugeführt.

Spuren am Brandort wurden gesichert. Das Objekt blieb bewohnbar, es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Pkw gestohlen

    Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Unbekannte Täter stahlen auf der Sittarder Straße einen weißen Pkw der Marke KIA, an dem Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht waren. Die Tat ereignete sich zwischen dem 29. Januar (Donnerstag), 20 Uhr und dem 30. Januar (Freitag), 3 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Discount-Markt

    Gangelt (ots) - Am frühen Freitagmorgen (30. Januar) verschafften sich unbekannte Personen gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt in einen an der Heinrich-Josef-Otten-Straße gelegenen Discount-Markt. Dort nahmen sie ersten Ermittlungen zufolge im Kassenbereich eine bislang unbekannte Menge Tabakwaren an sich und flüchteten unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Werkzeug aus Wohnhaus entwendet

    Wassenberg (ots) - Zwischen dem 6. Januar (Dienstag) und dem 28. Januar (Mittwoch) verschafften sich Unbekannte im Mispelweg Zugang zu einem im Umbau befindlichen Wohnhaus. Aus diesem entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Werkzeug. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren