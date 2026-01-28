Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trojaner führt zu Geldverlust

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein 69-Jähriger befand sich am Dienstagabend an seinem Computer. Er musste feststellen, dass dieser mutmaßlich mit einem Trojaner infiziert war. Nun wurde er aufgefordert, einen Reparaturservice telefonisch zu kontaktieren. Innerhalb des Telefonats wurde der Mann nun dazu gebracht in mehreren Überweisungen insgesamt etwa 2.000 Euro auf ein fremdes Konto zu überweisen. Ihm wurde vorgetäuscht, dass die Wiederherstellung des Computers sonst nicht fortgeführt werden könnte. Erst nach den erfolgten Überweisungen wurde das Gespräch beendet. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen eine Anzeige gegen Unbekannt auf.

Lassen sie sich in solchen Moment niemals unter Druck setzen. Klicken sie nichts an, geben sie keine Passwörter ein und führen sie unter gar keinen Umständen eine Überweisung aus. Schalten sie das Internet ab und kontaktieren eine Fachkraf

