LPI-J: Auffahrunfall
Apolda (ots)
Gestern früh kam es am Heidenberg in Apolda zu einem Auffahrunfall. Ein 38-jähriger PKW-Fahrer musste hier verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende PKW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss noch fahrbereit.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell