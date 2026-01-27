PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall

Apolda (ots)

Gestern früh kam es am Heidenberg in Apolda zu einem Auffahrunfall. Ein 38-jähriger PKW-Fahrer musste hier verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende PKW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss noch fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

