Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übergriff nach Schneeballwurf

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Montagabend war eine 25-Jährige auf dem Weg zum Einkaufen in Weimar-West. Dabei wurde sie von einer Gruppe von Jugendlichen und Kindern verfolgt und teilweise mit Schneebällen beworfen. Da die Gruppe die Würfe nicht unterließ begann die Frau mit ihrem Handy die Szenerie zu filmen. In der Folge wurde sie von einer Frau und zwei Jugendlichen bedrängt, beleidigt und attackiert. Die Frau flüchtete in einen nahegelegenen Supermarkt und informierte die Polizei. Durch den Angriff wurde die Frau leicht verletzt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung auf.

