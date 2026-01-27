Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angriff auf jungen Mann

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag traf ein 21-Jähriger auf eine Gruppe von fünf Personen an einem Sportplatz in Kahla. Aus bisher ungeklärten Umständen attackierte eine männliche Person der Gruppe den jungen Mann und schlug diesen mehrfach. Die restlichen Personen griffen bei der Attacke nicht schlichtend ein. Der 21-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Nach der Auseinandersetzung wurde die Polizei über den Sachverhalt informiert. Die Täter waren mittlerweile nicht mehr am Sportplatz anzutreffen. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um eine Tätergruppe im Alter von 16 bis 32 Jahren.

