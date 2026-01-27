LPI-J: PKW beschädigt Baum
Jena (ots)
Am Montagabend kam es in Wenigenjena zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-Jähriger PKW-Fahrer befuhr die Straße Burggarten in Richtung Camsdorfer Ufer und kam aufgrund der Glätte von der Straße ab. Dabei kollidierte er mit einem Baum und einem Verkehrsschild. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell