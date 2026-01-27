PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: PKW beschädigt Baum

Jena (ots)

Am Montagabend kam es in Wenigenjena zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-Jähriger PKW-Fahrer befuhr die Straße Burggarten in Richtung Camsdorfer Ufer und kam aufgrund der Glätte von der Straße ab. Dabei kollidierte er mit einem Baum und einem Verkehrsschild. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

