Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti Täter gestellt

Weimar (ots)

Bereits am Freitagabend beobachteten Polizeibeamte drei Personen, die gerade ein Graffito sprühten. Mit erblicken der Beamten ergriffen die Personen sofort die Flucht. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten eine 19-Jährige und einen 20-Jährigen ergreifen. Auf der Flucht haben die Täter ihre Utensilien über eine Brücke geworfen. Mithilfe der Feuerwehr konnten die Sachen geborgen werden. Es wurde ein Garagentor mit schwarzer und roter Farbe beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

