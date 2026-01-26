PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugtransporter gerät in Brand

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Samstagabend geriet zwischen Vieselbach und Eichelborn ein Fahrzeugtransporter aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Der Wagen hatte ein weiteres Fahrzeug geladen, dieses wurde im Zuge des Brandes nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, jedoch wurde auch die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Nun mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Straße war für anderthalb Stunden voll gesperrt. Anschließend wurde ein Warnschild wegen der Fahrbahnbeschädigung aufgestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Strafverfahren nach Fahrzeugpanne

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Streifenbeamte fuhren am Sonntagnachmittag durch Ottendorf. Dabei stellten die Beamten einen Kleintransporter fest. Bei diesem bestand offenbar ein Schaden, wodurch dieser nicht weiterfahren konnte. Die Beamten überprüften die Situation. Ein 53-Jähriger gab sich als Fahrer zu erkennen. Das Verhalten des Mannes ließ die Beamten misstrauisch werden. Sie führten einen Drogenvortest durch. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Fahrkartenautomat gesprengt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag meldete ein 55-Jähriger einen gesprengten Fahrkartenautomaten am Bahnhof Camburg. Sofort eingesetzte Beamte der Landespolizei sicherten den Tatort. Die Bahnstrecke musste für ca. eine Stunde gesperrt werden um Trümmerteile von der Strecke zu holen. Die weiteren Einsatzmaßnahmen wurden dann durch die Bundespolizei übernommen. Der Wert des völlig zerstörten Automaten beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Pkw landet in Straßengraben

    Jena (ots) - Bad Klosterlausnitz: Eine 26-Jährige fuhr mit ihrem Auto von Bad Klosterlausnitz kommend in Richtung Autobahn A9. Die junge Frau kam von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die Frau verletzte sich leicht und wurden durch die Feuerwehr erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren