Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugtransporter gerät in Brand

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Samstagabend geriet zwischen Vieselbach und Eichelborn ein Fahrzeugtransporter aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Der Wagen hatte ein weiteres Fahrzeug geladen, dieses wurde im Zuge des Brandes nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, jedoch wurde auch die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Nun mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Straße war für anderthalb Stunden voll gesperrt. Anschließend wurde ein Warnschild wegen der Fahrbahnbeschädigung aufgestellt.

